Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины

Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, трещину впервые обнаружили в конце июня, когда старт ракеты перенесли из-за замены разрядившейся батареи космического телескопа. Специалисты хотели срочно доставить самолетом новую вторую ступень, но решили заварить трещину на месте.

Перед повторным стартом в июле трещину снова обнаружили в том же месте. Чтобы не переносить старт на конец года, ее загерметизировали специальным составом. Это помогло избежать утечки из трубопровода.