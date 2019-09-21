Запуск японского грузового корабля Kounotori-8 на МКС снова перенесли

21 сентября 2019     18
Запуск японского грузового корабля Kounotori-8 на МКС снова перенесли

Запуск японского грузового корабля Kounotori-8 к Международной космической станции (МКС) перенесли на день. Как сообщила в субботу, 21 сентября, компания Mitsubishi Heavy Industries, это сделано, чтобы отработавшая вторая ступень ракеты-носителя H-2B не столкнулась на орбите с пилотируемым кораблем «Союз МС-15».

Как передает «РИА Новости», Kounotori-8 должен стартовать 25 сентября в 1:05 местного времени (24 сентября в 19:05 мск). Грузовик доставит на МКС экспериментальное оборудование, новые емкости для системы хранения воды и системы дозаправки кислорода, а также три малых спутника.

Тем временем в ЦНИИмаш сообщили, что 25 сентября в 16:57 мск состоится старт ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» с космодрома Байконур. Стыковка корабля с МКС должна состояться 22:45 мск.

Ранее запуск японского грузового корабля уже был перенесен с 11 на 24 сентября из-за пожара на стартовом комплексе космодрома Танэгасима.

Источник: Газета Известия

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