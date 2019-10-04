Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

4 октября 2019     12
Запущены реакторы самого мощного в мире российского атомного ледокола

Состоялся пуск обоих ядерных реакторов российского атомного ледокола «Арктика», сообщили в «Росатоме».

Таким образом, в реакторной установке ледокола началась управляемая цепная реакция, позволившая выйти на минимальный уровень мощности.

«Далее, после необходимых испытаний, состоится вывод реакторов на энергетический уровень мощности. А затем предстоит начать и ходовые испытания», — приводит сообщение представителя госкорпорации «РИА Новости».

«Арктика» оснащена новейшей установкой РИТМ-200 с двумя ядерными реакторами мощностью 175 мегаватт каждый.

Эксперты отмечают, что эксплуатация установки РИТМ-200 даст толчок развитию не только ледокольного флота России, но и, например, созданию маломощной АЭС модульного типа.

«Арктику» планируют сдать в эксплуатацию в 2020 году. При этом на Балтийском заводе в Петербурге сейчас идет строительство еще двух атомоходов того же проекта 22220 — «Сибирь» и «Урал».

Контракт на строительство головного ледокола «Арктика» был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляла 37 млрд рублей. Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я станут самыми большими и мощными в мире.

В сентябре СМИ сообщили о недовольстве США из-за укрепления России в Арктике, которая якобы является американским регионом.

Источник: Газета Известия

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