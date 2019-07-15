Заработала «горячая линия» для паломников к мощам святых Петра и Февронии

«Горячую линию» запустили для паломников к мощам святых князя Петра и княгини Февронии в Москве. Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе оргкомитета РПЦ по принесению мощей святых.
Отмечается, что по всем вопросам о пребывании святыни в столице паломники могут обращаться по телефонам: 8-495-637-12-95 и 8-495-637-12-97 с 08:00 до 19:00, пишет НСН.
Мощи Петра и Февронии, живших на рубеже XII–XIII веков в городе Муроме, доставили в Москву 14 июля из Свято-Троицкого женского монастыря в Муроме. За первый день им поклонились порядка 4 тыс. человек.
Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя до 21 июля. Очередь к святыне формируется на Пречистенской набережной на стороне, примыкающей к Москве-реке, пишет агентство городских новостей «Москва». Время ожидании в очередях составляет от 30 минут до часа.
Согласно древнерусской летописи, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от страшной болезни муромского князя Петра, после чего они поженились. В преклонном возрасте они приняли монашеский постриг и после смерти были канонизированы. Умерли Петр и Феврония в один день и час — 8 июля по новому стилю, пишет сайт kp.ru. С 2008 года этот день является Всероссийским днем любви, семьи и верности.
Источник: Газета Известия
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