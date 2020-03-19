Зараженный коронавирусом рассказал о болезни

Британец, заразившийся новой коронавирусной инфекцией, рассказал о том, как протекает болезнь. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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20:35 — 16 марта

39-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом первого типа, заметил первые симптомы четвертого марта. У него болела голова, появились сильные боли в легких, затем ему стало трудно дышать. После неожиданного обморока британцу пришлось обратиться в больницу.

Медики решили, что у него грипп, выдали ему ингалятор и Тамифлю, после чего отправили домой. «Они сказали, чтобы я снова обращался, если мне станет хуже, и мне пришлось это сделать, — рассказывает мужчина. — Сегодня очень больно просто дышать. Когда иду в туалет, ощущение, будто бегу марафон».

После второго визита в больницу у него нашли коронавирус SARS-CoV-2. Британец утверждает, что в его случае болезнь совсем не похожа на грипп. Он отмечает сильную боль в легких, которая напомнила ему неприятные ощущения от вдыхания холодного воздуха. По его словам, при использовании ингалятора боль усиливается.

Пока болезнь протекает легко, британец и его семья находятся на домашнем карантине. Ему приходится постоянно следить за уровнем насыщения крови кислородом. По его словам, в случае снижения этого показателя может потребоваться госпитализация, кислородная терапия и даже интубация.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 8,8 тысячи человек, выявлено более 218 тысячи случаев заражения, из них 84,1 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

17 марта медсестра из американского штата Колорадо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о своих впечатлениях от болезни. По ее словам, ее мучили мышечные боли, слабость и тошнота.

Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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Источник: Лента.Ру