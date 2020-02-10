Зараженных коронавирусом россиян на Diamond Princess не оказалось

10 февраля 2020     14
Зараженных коронавирусом россиян на Diamond Princess не оказалось

Посольство России в Японии подтвердило, что среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess нет граждан РФ. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщает ТАСС.

«Граждан РФ среди заразившихся вирусом на круизном судне нет», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день японские врачи выявили 60 новых случаев инфицирования коронавирусом на судне. Таким образом, общее число заболевших на корабле достигло 130. Всего на борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа среди них 24 россиянина.

20 января лайнер Diamond Princess отправился в круиз из японского города Йокогама по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава. Лайнер должен был вернуться 4 февраля, однако у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань провинции Хубэй в Китае в конце декабря. По состоянию на 10 февраля, число заразившихся в мире превысило 40 тыс. человек, умерли — 908. Пик распространения нового коронавируса 2019-nCoV, по мнению ученых, может пройти во второй половине февраля.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать резерв медицинских масок на случай распространения коронавируса в России.

9 февраля в Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России. В тот же день посол Китая в Москве заявил, что разжигание паники вокруг распространения коронавируса поддерживают стороны, которые заинтересованы в сдерживании развития КНР.

Источник: Газета Известия

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