Заразившаяся коронавирусом женщина записала пугающее видео из реанимации

Видео: Tara Jane Langston / Facebook

Жительница Лондона, оказавшаяся в реанимации из-за болезни COVID-19, сделала пугающее видеообращение. Кадры, снятые на ее телефон, опубликовало издание Daily Mail.

39-летняя Тара Джейн Лэнгстон (Tara Jane Langston) попала в больницу 13 марта. Спустя два дня у нее диагностировали болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом нового типа. Находясь в отделении интенсивной терапии, она записала себя на видео и рассказала о том, как протекает болезнь. Эти кадры она отправила коллегам по работе, чтобы предупредить о серьезности заражения.

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20:35 — 16 марта

Задыхаясь и кашляя, Лэнгстон сказала: «Взгляните на меня, я лежу в реанимации и не могу дышать без трубки. Ко мне подсоединены катетеры. Здесь у меня канюля, здесь еще одна канюля. Сейчас я чувствую себя в десять раз лучше, чем раньше (…) Если вы все еще курите, бросьте эту привычку прямо сейчас. Потому что чертовы легкие вам еще пригодятся. И, прошу вас, соблюдайте все возможные меры предосторожности. Все это правда ужасно. Вы можете оказаться на моем месте».

В разговоре с журналистами британка отметила, что каждый вздох дается ей с трудом. «Будто в легких осколки стекла. Сложно объяснить. Приходится бороться за каждый вздох, — подчеркнула она. — Это страшно. Я бы никогда в жизни не хотела пройти через все это снова». Лэнгстон пояснила, что чувствовала недомогания за пять дней до того, как ее доставили в больницу.

«Изначально врачи считали, что у меня инфекция органов грудной клетки. Мне прописали антибиотики, ибупрофен и парацетамол, — рассказала она. — Я принимала около восьми таблеток ибупрофена ежедневно. Теперь доктора считают, что именно это лекарство усугубило мое состояние». Когда ее поместили в реанимацию, она нуждалась в шести литрах кислорода. «Сейчас я уже восстанавливаюсь. Мне достаточно только одного литра», — уточнила она.

Лэнгстон считает, что могла заразиться коронавирусом при посещении тренажерного зала. Она записала видеообращение, чтобы предупредить окружающих об опасности заболеть COVID-19 даже в относительно молодом возрасте.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли более 14 тысяч человек, выявлено более 330 тысяч случаев заражения, из них 97 тысяч закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки



Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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Источник: Лента.Ру