Заразивший школьницу ВИЧ россиянин попал в тюрьму

28 февраля 2020     19
Заразивший школьницу ВИЧ россиянин попал в тюрьму

Суд в Сахалинской области приговорил к двум годам лишения свободы жителя Корсакова, заразившего школьницу вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 21-летний мужчина, зная о том, что он заражен ВИЧ, в период с апреля по июль 2019 года занимался незащищенным сексом с 16-летней девушкой и не предупредил ее о своем диагнозе. В результате школьница тоже оказалась заражена вирусом.

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00:03 — 14 апреля 2019

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В отношении сахалинца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 122 УК России («Заражение ВИЧ-инфекцией»). Суд приговорил его к двум годам тюрьмы, приговор в силу еще не вступил.

В начале января сообщалось, что в Казане таксист изнасиловал пассажирку, зараженную ВИЧ. Во время поездки 31-летняя женщина уснула, и водитель увез ее в пригородный поселок Отары, где стал приставать к ней. Пассажирка предупредила его о том, что заражена ВИЧ, но таксист, несмотря на это, изнасиловал ее, а также совершил некие действия сексуального характера, заявили следователи. Мужчина задержан.

Источник: Лента.Ру

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