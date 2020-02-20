Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

20 февраля 2020     16
Зарплаты россиян выросли быстрее цен за десятилетие

Зарплаты россиян за последние десять лет увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном, в то время как цены цены выросли вдвое. Об этом говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza, данные которого приводят «Известия».

В исследовании отмечается, что с апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя номинальная начисленная зарплата в государственном секторе выросла с 15,8 тысячи рублей до 39,6 тысячи рублей. При этом в негосударственном, за исключением малых предприятий — с 21,7 тысячи до 56,5 тысячи рублей. В то же время за аналогичный период удвоились цены.

При этом россияне могли бы получать меньше, если бы работодатели повышали зарплаты лишь на уровне инфляции. Однако работники в коммерческом секторе временно выиграли бы от индексации зарплат в 2015 и 2016 годах, поскольку тогда инфляция достигала пиковых значений в 11,4 процента и 12,9 процента соответственно. В то же время ежегодное повышение размера выплат только на уровне инфляции привело бы к отставанию окладов от фактически сложившейся в экономике.

В январе сообщалось, что наиболее высокую зарплату получают работники в строительной сфере. Их средняя месячная зарплата в России составляет 49,8 тысячи рублей. Также в тройку лидеров по уровню зарплаты вошли сотрудники в фитнес-индустрии (47,7 тысячи рублей) и автомобильном бизнесе (46,1 тысячи). При этом три последних места заняли бухгалтерия и финансы (29,9 тысячи), административная работа (29,6 тысячи) и образование (26,2 тысячи).

Источник: Лента.Ру

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