Заседание ООН отложили из-за невыдачи визы главе российской делегации

Комиссия ООН по разоружению отложила свое заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за невыдачи визы руководителю российской делегации Константину Воронцову. Об этом стало известно во вторник, 18 февраля.

«Комиссия по разоружению отложила проведение организационной сессии на 10 дней, чтобы комитет по отношениям ООН со страной пребывания смог провести встречу для урегулирования обеспокоенности РФ в связи с невыдачей делегату американской визы», — говорится в пресс-релизе ООН.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала невыдачу визы Константину Воронцову примером неподобающего и безответственного поведения со стороны США.

«Неоднократно говорили и привлекали внимание международного сообщество, ставили этот вопрос как среди стран-членов делегаций, так и непосредственно перед секретариатом ООН о неподобающем поведении принимающей страны ООН — США в связи с регулярной невыдачей делегатам виз. Никаких законных оснований у таких действий у Вашингтона нет», — отметила Захарова в разговоре с телеканалом РЕН ТВ.

В последние годы случаи невыдачи американских виз дипломатам из других стран встречаются всё чаще. МИД РФ неоднократно обвинял Вашингтон в саботаже, так как российские делегаты не раз оставались без виз. США, на территории которых располагается штаб-квартира ООН, обязаны предоставлять визы всем дипломатам стран-членов организации, напоминали в Москве.

19 декабря Генассамблея ООН призвала США выдавать визы направляющимся делегатам. Авторами резолюции стали Кипр, Канада, Кот-д’Ивуар, Коста-Рика и Болгария.

25 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США продолжают отказывать в визах российским делегатам ООН. В сентябре США отказали в выдаче виз нескольким членам российской делегации на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, напомнила дипломат.

В январе Китай призвал США не создавать препятствий мероприятиям ООН. 5 февраля генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Соединенные Штаты нормализовать ситуацию с выдачей виз дипломатам.

Источник: Газета Известия