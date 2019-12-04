Застреленный в Берлине Хангошвили был объявлен Грузией в международный розыск

Застреленный в августе в Берлине Зелимхан Хангошвили был объявлен Грузией в 2016 году в международный розыск. Об этом в среду, 4 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что Хангошвили был связным действующих на территории Северного Кавказа лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Тазиева, а также сотрудничал с иностранными наемниками Абу-Хавсом, Хаттабом и Абу-аль-Валидом.

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. Также немецкое внешнеполитическое ведомство высылает из страны двух сотрудников российских спецслужб, а российский посол в ФРГ Сергей Нечаев вызван в МИД.

В российском дипведомстве пообещали принять ответные меры, а заявление немецкого министерства назвали безосновательным и недружественным. В Совете Федерации пообещали, что Россия зеркально ответит на высылку дипломатов.

23 августа стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в человека и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее. На следующий день прокуратура столицы ФРГ сообщила об аресте подозреваемого — 49-летнего россиянина.

В августе в расследовании издания The Insider, международной группы журналистов-расследователей Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорилось, что убитого звали Зелимхан Хангошвили. В 2002 году он был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме. Позднее «Интерфакс», ссылаясь на поступившее заявление Генпрокуратуры ФРГ, отметил, что в Берлине был убит гражданин Грузии и России Торнике К.

По данным того же The Insider, Вадима Соколова, арестованного за убийство в Берлине, на самом деле зовут Вадимом Красиковым. Издание отмечает, что в январе 2014-го он был объявлен в России в федеральный розыск по делу о заказном убийстве.

Позже издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре Берлина писало, что убитый мужчина в Грузии считался доверенным лицом органов безопасности страны и якобы помогал им бороться против предполагаемого расширения российского влияния в регионе. В Тбилиси на него уже было совершено покушение, после чего он бежал на Украину.

Издание также отмечало, что убийство могло быть связано с организованной преступностью. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подозрения в отношении российских властей абсолютно беспочвенны.

О том, что власти ФРГ могут ввести ограничительные меры против России, если найдут доказательства связи убийства грузина с Россией, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на материал газеты The Wall Street Journal 4 декабря. В нем со ссылкой на источники в правоохранительных органах говорится, что немецкие следователи уверены, что установили личность подозреваемого, который может быть связан с Москвой.

Источник: Газета Известия