Зафиксировано катастрофическое исчезновение природной среды

12 марта 2020     17
Зафиксировано катастрофическое исчезновение природной среды

Ученые Университета Саутгемптона, Университета Бангора и Школы восточных и африканских исследований в Великобритании выяснили, что крупные природные экосистемы, такие как тропические леса и коралловые рифы, разрушаются значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Леса Амазонки могут исчезнуть всего за 49 лет, а коралловые рифы Карибского бассейна — всего за 15 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили данные о зафиксированных изменениях в 40 водных и наземных природных средах. Оказалось, что, хотя катастрофический коллапс в крупных экосистемах длился дольше, скорость разрушения была значительно выше, чем в небольших экосистемах. Эти результаты объясняются тем, что крупные среды состоят из большого количества подсистем, образованных видами и местами их обитания. Эта модульность изначально обеспечивает устойчивость к стрессу, однако после прохождения критического порога она же становится причиной ускоренного коллапса.

Таким образом, экосистемы, которые существовали тысячи лет, могут разрушиться менее, чем за 50 лет. Разрушительный эффект от изменения условия среды выражается, например, в лесных пожарах, которые будут чаще возникать на фоне глобальных изменений климата.

Источник: Лента.Ру

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