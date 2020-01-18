Захарова заявила о расхождении положений конституции США с реальностью

18 января 2020     18
Захарова заявила о расхождении положений конституции США с реальностью

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что положения конституции США расходятся с реальностью. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отвечая на критику главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова слов главы МИД Сергея Лаврова.

Ранее Венедиктов подверг сомнению слова Лаврова о том, что в США установлен примат Конституции над международным правом. В доказательство своей позиции главред привел цитату из Конституции США, в которой говорится о том, что «все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны» наравне с основным законом.

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Захарова обратила внимание на то, что в США действует система прецедентного права, и в судебных решениях есть множество доказательств в пользу слов Лаврова. Она добавила, что нормы международного права не являются американскими законами, если не соответствуют Конституции. Захарова пояснила, что такое положение закреплено в своде норм американского права в области внешней политики.

В заключение поста представитель МИД признала, что Венедиктов прав только в том, что Конституция США и американская реальность часто не совпадают. Она поблагодарила его за то, что он обратил на это внимание.

Ранее Лавров заявил о злоупотреблении США положением страны, в которой расположена штаб-квартира ООН. По его словам, подобные действия проявляются в том, что страна не выдает визы дипломатам из неугодных стран.

Источник: Лента.Ру

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