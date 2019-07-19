Захарова назвала позором продление ареста Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского. Она назвала такое решение украинского суда позором.
«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала Захарова в Facebook в пятницу, 19 июля.
Ранее в пятницу стало известно, что Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. Защита журналиста уже заявило о намерении обжаловать решение. Следующее заседание по делу назначено на 16 сентября.
Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Источник: Газета Известия
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