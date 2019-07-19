Захарова назвала позором продление ареста Вышинского

19 июля 2019     17
Захарова назвала позором продление ареста Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу продления ареста журналиста Кирилла Вышинского. Она назвала такое решение украинского суда позором.

«Стыд и позор. Вот и все европейские ценности», — написала Захарова в Facebook в пятницу, 19 июля.

Ранее в пятницу стало известно, что Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября. Защита журналиста уже заявило о намерении обжаловать решение. Следующее заседание по делу назначено на 16 сентября.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник: Газета Известия

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