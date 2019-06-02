Захарова назвала «серьезные вызовы» для новой власти на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение журналиста Владимира Познера в базу украинского сайта «Миротворец» и снос памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

«[Это] серьезный вызов для новой власти, которой придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — написала дипломат на своей странице в Facebook в воскресенье, 2 июня.

Также ситуацию с памятником прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. По его мнению, снос бюста подчеркивает разгар националистической деградации на Украине, где только и умеют, что «воевать с памятниками, мертвыми солдатами и мирными жителями».

«Был бы жив маршал Жуков, хотел бы я посмотреть на «героизм» этих беснующихся националистов.От одного его вида бежали бы дальше, чем видели», — сказал он агентству «РИА Новости».

Как предрек народный избранник, на Украине идет гибридная война, которая рано или поздно закончится и тогда «современным негодяям» придется ответить за бесчинства.

Ранее в этот же день памятник маршалу СССР Георгию Жукову повалили активисты организации «Национальный корпус» и экстремисты из «Правого сектора» (обе организации запрещены в России). Инцидент произошел возле Дворца спорта. В это время там проходил съезд партии «Доверяй делам».

Глава Харькова Геннадий Кернес пообещал, что снесенный бюст советского маршала восстановят на пожертвования. Свое заявление мэр Харькова сделал на съезде партии «Доверяй делам». Слова Кернеса были встречены аплодисментами.

О том, что Познера включили в базу данных «Миротворца», также стало известно 2 июня. Указывалось, что причиной внесения его в список стало «сознательное нарушение государственной границы Украины» из-за посещения Крыма. Сам журналист признался, что не будет страдать из-за запрета въезда в эту страну.

Источник: Газета Известия