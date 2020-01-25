Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории несуществующего государства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара в краже истории несуществующего государства — так называемой Украины-Руси. Соответствующий комментарий она опубликовала в Facebook.

«Предлагаю МИД Украины для удобства и емкости в следующий раз использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра», — написала Захарова.

О том, что Россия якобы совершила воровство, присвоив себе историю «Украины-Руси», Боднар написал в статье в издании «Зеркало недели». Также, по его словам, Москвы пытается «вбить клин истории» между Украиной и Польшей.

«Украиной-Русью» в украинской националистической историографии называют государственное образование, которого никогда не существовало. Исторически название Русь носил обширный этнокультурный регион в Восточной Европе, на территории которого проживали восточнославянские племена — предки современных русских, украинцев, белорусов и русинов. В IX веке на этих землях возникло Древнерусское государство, которое в историографии также называется Великое княжество киевское или Киевская Русь.

Источник: Лента.Ру