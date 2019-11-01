Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине

1 ноября 2019     10
Захарова ответила на предложение НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование НАТО вернуть Крым Украине бессмысленно. Об этом она заявила в беседе с Ura.ru

«Это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна», — сказала дипломат. Она добавила, что МИД подготовит официальный ответ на заявление Североатлантического альянса.

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00:03 — 8 апреля

Ранее в четверг было опубликовано заявление комиссии Украина — НАТО, в котором альянс призвал российскую сторону вернуть контроль над полуостровом Киеву, а также осуждалось наращивание Россией военной мощи в этом регионе.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России не будут спрашивать мнение о перспективах вступления Украины в альянс. Он указал, что Москва не имеет права влиять на это решение.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

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Источник: Лента.Ру

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