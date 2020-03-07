Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений

7 марта 2020     15
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности более гибкого подхода к Минским соглашениям по урегулированию ситуацию в Донбассе.

Ранее в интервью изданию The Guardian Зеленский сказал, что сторонам необходимо гибко подходить к выполнению Минских соглашений, которые украинская сторона подписала «под чрезвычайным давлением, чтобы положить конец крупным боевым действиям». Он задался вопросом о том, к «чему плохому» может привести «небольшой перенос» некоторых пунктов соглашений.

«В общественном транспорте на окнах «Запасного выхода» написана инструкция: вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится», — написала Захарова в Facebook в субботу, 7 марта.

«Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе.

В сентябре 2014 года контактная группа по Украине провела встречу в Минске и приняла соглашения, которые предусматривают, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о выборах на территориях самопровозглашенных республик.

Источник: Газета Известия

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