Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

28 августа 2019     20
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия. Об этом 28 августа сообщает ТАСС.

«Два государства являются суверенными, они могут друг другу делать различные предложения, на них реагировать, отказываться, принимать соответствующие решения. Это их право», — сказала она.

В ответ на заявление членов королевской семьи Дании о том, что решение о судьбе острова должны принимать сами жители Гренландии, Захарова удивилась. «У меня один только вопрос: почему то же самое мы не слышали примерно пять лет назад?», — спросила она, имея в виду ситуацию с Крымским полуостровом.

16 августа газета The Wall Street Journal написала о намерении Трампа купить принадлежащую Дании Гренландию. Издание добавило, что сделка укрепит позиции США в Арктике. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а датский премьер Метте Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.

Источник: Газета Известия

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