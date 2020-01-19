Захарова сочла позицию США по Ливии скопированной с сайта МИД России

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала позицию госсекретаря США Майка Помпео по Ливии. Об этом она написала на странице в Facebook.

Захарова отметила, что заявление Помпео выглядит так, будто бы оно скопировано с сайта ведомства. «Именно этими словами мы призывали дать возможность решить проблемы Ирака, Косова, “арабской весны”, Сирии и многих других мировых кризисов», — отметила она, добавив, что обращение при этом было адресовано Вашингтону.

Госсекретарь США написал в Twitter, что ливийцы сами должны решать свою судьбу, без вмешательства внешних сил. США призвали воспользоваться этой возможностью с помощью обсуждения в ООН.

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00:04 — 15 января

Берлинская конференция началась 19 января и стала продолжением межливийских переговоров, состоявшихся в Москве 13 января. Помимо сторон конфликта, в берлинской конференции принимают участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, госсекретарь США Майк Помпео и представители ряда других государств.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. После в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

Источник: Лента.Ру