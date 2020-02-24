Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

24 февраля 2020     13
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.

«Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — пояснили американские военные. По их словам, таким образом они укрепляют отношения с черноморскими партнерами.

О том, что эсминец вошел в Черное море, сообщалось 23 февраля. Суда Черноморского флота контролируют действия эсминца, заявили российские военные.

30 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении увеличить свое присутствие в Черноморском регионе, так как он имеет стратегическое значение. По словам Столтенберга, присутствие кораблей Североатлантического альянса в Одессе является подтверждением важности Черного моря для организации, а также демонстрирует поддержку Украине.

Источник: Лента.Ру

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