Захотевший пожаловаться на Трампа разведчик поделился «данными из первых рук»

Еще один американский разведчик, имя которого не раскрывается, рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о своих соображениях по поводу разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат информатора Марк Зейд, передает ABC.

По словам Зейда, разведчик обладает «информацией из первых рук», которая касается предположений из предыдущей жалобы. Кроме того, второй информатор поделился с Аткинсоном своими соображениями по поводу этой ситуации. Однако пока что он не общался с Палатой представителей Конгресса США.

Источник: Лента.Ру