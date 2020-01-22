Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН

21 января 2020     16
Защита россиянина Винника пожаловалась на Грецию в ООН

Защита россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по запросу США, пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека. Об этом сообщил руководитель группы адвокатов Тимофей Мусатов, передает РИА Новости.

Жалоба комиссариат по правам человека ООН подана как срочная с целью принять меры по отношению к Греции в ближайшее время, пояснил Мусатов. По его словам, к этому шагу адвокаты прибегли из-за того, что все возможности защиты в Греции были использованы и не дали должного результата.

В тексте обращения, которое опубликовало РИА Новости, адвокат называет действия греческих властей противозаконными и убивающими арестованного россиянина. «Они убивают нашего гражданина, лишили его возможности общаться с семьей, с окружающим миром, лишили права на оказание медицинской помощи», — заявил Мусатов.

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Ранее Александр Винник рассказал о пытках и психологическом давлении в заключении. По его словам, ему не позволяют даже дышать свежим воздухом: в последний раз ему позволили выйти на улицу в канун Нового года, 31 декабря. Он также попросил о помощи всех, «у кого есть совесть».

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

Источник: Лента.Ру

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