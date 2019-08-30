Защитник «Ливерпуля» ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

29 августа 2019     18
Защитник «Ливерпуля» ван Дейк стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом в четверг, 29 августа, пишет ТАСС.

Церемония вручения наград прошла в Монако. Там же ван Дейку вручили награду как лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2018/19.

На звание лучшего игрока также претендовали португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси.

В конце июля ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока. В финал также вышли Месси, Роналду и Ван Дейк. Церемония вручения наград пройдет 23 сентября в Милане.

12 мая ван Дейк был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19. Футболист принял участие во всех 37 играх «Ливерпуля» в чемпионате и забил четыре гола. Победителя определили по итогам голосования болельщиков, экспертов и капитанов всех 20 команд высшего дивизиона чемпионата Англии.

Источник: Газета Известия

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