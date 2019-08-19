Защитные дамбы в Хабаровском крае возводят в круглосуточном режиме

В Хабаровском крае на круглосуточный режим работы перевели бригады, которые строят защитные сооружения. В основном их возводят в районе Комсомольска-на-Амуре, у поселка Хорпинского.

Как рассказали ИА AmurMedia в городской администрации, для организации работ в ночные часы установили осветительное оборудование. Только в ночь на понедельник, 19 августа, 10 самосвалов выполнили 70 рейсов и завезли более 1 тыс. кубометров грунта.

На прошедших выходных, 17 и 18 августа, специалисты укрепили откосы временных защитных сооружений на одной из улиц в частном секторе микрорайона Менделеева. Ранее там обнаружили течь в «теле» защитного сооружения.

Также продолжается укрепление временных защитных сооружений на двух соседних улицах. На одной из них установили насос, который перекачивает воду из озера по другую сторону конструкций.

18 августа в Хабаровском крае эвакуировали детский лагерь из-за угрозы подтопления дороги. Речь идет об учреждении, расположенном на левом берегу реки Кии.

Источник: Газета Известия