За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата

4 октября 2019     9
За неделю у российских границ провели разведку 42 летательных аппарата

У границ России за неделю было зафиксировано 42 летательных аппарата. Об этом сообщила газета российских Вооруженных сил «Красная звезда» в своей инфографике.

В материале отмечается, что истребители 27 раз поднимались для сопровождения иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушной границы России допущено не было.

13 сентября стало известно, что самолеты Франции и США провели разведку у российских границ.

В августе командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен заявил, что США подбираются к российским границам, и это провоцирует и вынуждает Москву проводить военные учения. Он выразил обеспокоенность тем, что Норвегия находится в районе, где потенциально возможна конфронтация РФ и НАТО.

Источник: Газета Известия

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