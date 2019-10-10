За пять лет Арктику очистили от 4,5 тысячи тонн мусора

10 октября 2019     18
За пять лет Арктику очистили от 4,5 тысячи тонн мусора

Военные экологи Центрального военного округа (ЦВО) убрали с территории Арктики 4,5 тысячи тонн мусора за пять лет, сообщает пресс-служба ЦВО.

В ведомстве отметили, что в 2019 году экологический взвод перевыполнил план работы в арктической зоне районе Норильска на 10 процентов и собрал более 1,5 тысячи тонн металла, которые были доставлены в места складирования.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил, что занятые на уборке Арктики военные «блестяще» справились с заданием и расчистили более 113 тысяч квадратных километров территорий на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, а также в районе аэродрома Алы-кель.

За лето 2019 года военнослужащие Северного флота и Восточного военного округа в сумме собрали 560 тонн металлолома на островах Врангеля в Арктике, Большой Шантар в Охотском море, Котельный в море Лаптевых.

Работы по очистке Арктики начались в 2014 году и продолжатся до 2025-го.

Источник: Лента.Ру

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