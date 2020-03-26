За сутки в Китае выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории материкового Китая зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Госкомздрав КНР.

Отмечается, что все зараженные прибыли из-за границы. Всего на данный момент насчитывается 541 инфицированный, прибывший из-за рубежа.

Кроме того, за сутки шесть человек из ранее зараженных коронавирусом скончались в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения эпидемии, пишет «Интерфакс».

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов 196 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 468 тыс. случаев заболевания, скончались 21,1 тыс. человек, вылечились более 113 тыс. пациентов. По состоянию на 25 марта в России диагностировано 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки.

Источник: Газета Известия