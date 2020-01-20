Звезда сериала «Вавилон-Берлин» рассказал о подготовке к съемкам

Немецкий актер Фолькер Брух, исполнивший главную роль в сериале «Вавилон-Берлин», рассказал «Ленте.ру» о подготовке к съемкам и своем восприятии времени, в котором разворачивается действие телепроекта.

«Пришла пора поговорить о Веймарской республике! Потому что об этом много не говорили. Я сам особо ничего не знал об этом периоде — в школе мы больше фокусировались на Первой и Второй мировых войнах, а период между ними будто бы оставался в вакууме. В каком-то смысле то время действительно было вакуумом!» — признался актер.

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По словам Бруха, перед съемками артисты встречались с экспертами, которые консультировали их по поводу работы полиции тех времен, рассказывали о ночной жизни Берлина и политической обстановке.

Действие сериала «Вавилон-Берлин», третий сезон которого в России покажет онлайн-кинотеатр ViP Play, разворачивается во времена заката Веймарской республики. Сериал стал экранизацией одноименной серии романов Фолькера Кучера, режиссерами выступили Том Тыквер, Ахим фон Боррис и Хендрик Хандлогтен. Премьера третьего сезона в России состоится 26 января.

Источник: Лента.Ру