Звезда сериала «В лучшем мире» совершила каминг-аут и была затравлена

19 февраля 2020     15
Звезда сериала «В лучшем мире» совершила каминг-аут и была затравлена

Британская актриса Джамила Джамил, звезда сериала «В лучшем мире», заявила в https://twitter.com/jameelajamil/status/1229866455874887685, что стала объектом травли. Перед этим артистка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я никуда, ***** [черт подери], не уйду. Они валяют меня в грязи и стыдят меня не для того, чтобы ранить, а чтобы напугать вас, чтобы вы не высовывали нос. Меня используют как пример того, что сделают с вами, если вы будете высказываться. Не поддавайтесь на это. Вместе мы сильнее», — написала Джамил.

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В своем Instagram артистка объяснила, что последнюю неделю ей пришлось «как ****** [драной] собаке» сражаться с теми, кто пытается уличить ее во лжи: «Люди намеренно вырывают мои слова из контекста, пытаются дискредитировать меня, атакуют членов моей семьи».

Джамил предположила, что атаки на нее начались из-за ее активистской деятельности и публичных высказываний, в том числе на тему психического здоровья, суицида, сексуальности, прав женщин и транс-персон.

Как сообщал Independent, в начале февраля актриса была раскритикована за то, что согласилась стать судьей в шоу Legendary телеканала HBO, посвященное танцевальному соревнованию в стиле вог. Критики посчитали, что на месте Джамил должен быть либо человек с опытом в танцах, либо представитель ЛГБТ-сообщества. После этого актриса совершила каминг-аут, объявив себя квир-персоной, в результате чего подверглась еще большей критике. Позже она призналась, что ей не стоило признаваться в нетрадиционной сексуальной ориентации именно в этот момент.

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Источник: Лента.Ру

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