Звезду «Лары Крофт» ударили ножом

21 июля 2019     16
Звезду «Лары Крофт» ударили ножом

В китайском городе Чжуншань, провинция Гуандун, ранен гонконгский актер Саймон Ям. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел на открытии магазина, в котором принимал участие Ям. Когда 64-летний актер вручал призы гостям мероприятия, на сцену неожиданно поднялся злоумышленник и несколько раз ударил его ножом. Через несколько секунд нападавшего скрутили охранники и зрители.

Яма доставили в больницу с ранением брюшной полости и порезом на руке. Нож нанес незначительные повреждения внутренним органам, угрозы жизни актера нет. После хирургической операции в Чжуншане он вернулся в Гонконг и продолжает лечение там.

Злоумышленник задержан. По данным полиции, нападение совершил 53-летний житель Чжуншаня, страдающий шизофренией.

Саймон Ям снимается в кино и сериалах с 1977 года. На сайте IMDB упомянуты 234 актерские работы Яма и его режиссерский дебют — одна из частей фильма «Сказки из тьмы», который вышел на экраны в 2013 году. Российскому зрителю актер знаком по роли в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», где он играл злодея Чэня Ло.

В мае сообщалось, что на соревнованиях в ЮАР Арнольд Шварценеггер подвергся нападению неизвестного. Мужчина ударил актера ногами в спину. Правонарушителя задержали сотрудники службы безопасности.

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