Звезду «Отчаянных домохозяек» приговорили к двум неделям тюрьмы

14 сентября 2019     16
Звезду «Отчаянных домохозяек» приговорили к двум неделям тюрьмы

Американская актриса Фелисити Хаффман, снявшаяся в сериале «Отчаянные домохозяйки», была приговорена к двум неделям тюрьмы за финансовые махинации. Об этом 14 сентября сообщает «Интерфакс».

Хаффман получила 14 дней заключения, 250 часов общественных работ и штраф в $30 тыс. в качестве наказания за финансовые махинации вокруг поступления в ряд известных университетов США.

Актриса созналась, что заплатила $15 тыс. за правильные ответы для своей дочери на вступительном экзамене в 2017 году. По словам Хаффман, она «стремилась быть хорошей матерью», но при этом «предала дочь и подвела семью», передает BBC.

56-летнюю актрису арестовали и освободили под залог в размере $250 тыс. 13 марта.

Фигурантами этого дела являются 50 человек, включая родителей и сотрудников университетов.

В период с 2011 по 2019 год обвиняемые пытались купить места своим детям в престижных вузах США. Размеры взяток варьировались от $200 тыс. до $6 млн. По данному делу проходит и актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение» Лори Лафлин — американский телеканал Hallmark Channel уволил ее после скандала.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Глава «Ростеха» хочет продать квартиру за 5 млрд рублей
Глава «Ростеха» хочет продать квартиру за 5 млрд рублей

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил журналистам, что его квартира в Москве, оцененная «Фондом борьбы с коррупцией» в 5 млрд рублей, не стоит этих денег. …


Михаил Развожаев готов к противоречиям правительства Севастополя с депутатами
Михаил Развожаев готов к противоречиям правительства Севастополя с депутатами

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что сделает всё возможное для эффективной работы депутатов Заксобрания. Однако он не исключил возможности противоречий парламентариев …


Михаил Развожаев принял участие в совещании Совбеза в Южном федеральном округе
Михаил Развожаев принял участие в совещании Совбеза в Южном федеральном округе

С главами регионов, входящих в состав округа, обсудили вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеров. Врио Губернатора Севастополя Михаил …


В Крыму первые прошёл чемпионат по дрессировке собак
В Крыму первые прошёл чемпионат по дрессировке собак

В селе Куйбышево состоялись первые в Республике соревнования по мондьорингу. Это специальная система дрессировки собак, включающая разные дисциплины: защиту, послушание …


На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря
На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о необходимости соединить Балтийское и Черное моря. Об этом он сказал, выступая на проходящей в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты