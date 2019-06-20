Здесь и сейчас

20 июня 2019     19
Здесь и сейчас

Семнадцатая по счету «прямая линия» Владимира Путина традиционно вызвала огромный интерес аудитории. Причем не только российской, и не только той, что смотрела прямой эфир в познавательных целях. Та же DDoS-атака на call-центр — пожалуй, куда более наглядное свидетельство популярности этого формата, чем сухие цифры количества просмотров и заданных вопросов, исчисляющихся миллионами.

Феномен этой популярности, в общем-то, легко объясним. С одной стороны — и прозвучавшие в обращениях фразы «последняя надежда на вас» этот чудодейственный эффект «прямой линии» хорошо показывают — мы имеем дело с уникальной в масштабах мира практикой прямого общения с народом, когда практически в режиме «здесь и сейчас» решаются конкретные проблемы конкретных людей.

Должны ли они решаться на другом уровне и без участия президента? В идеальном государстве идеального мира в далеком будущем, наверняка, так и будет. А пока есть то, что есть, и «прямая линия», ко всему прочему, выступает вполне эффективным механизмом устранения несправедливости.

С другой стороны — это прекрасная возможность задать вопросы и получить ответы по самому широкому кругу тем, получить общее понимание того, в каком направлении движется страна, какие цели ставит перед собой в качестве приоритетных.

Для президента же это не менее эффективный канал обратной связи. Причем сам список вопросов и поднимаемых в них тем не оставляет сомнений в том, что организация телеэфира не предполагает цензуры. В конце концов, захотелось кому-то спросить про «банду патриотов из «Единой России» — ну что же, спросили. И получили спокойный и адекватный ответ.

Эта «прямая линия» не стала исключением и с точки зрения жалоб на проблемы с мест, и с позиции разъяснения того, что государством делается и для чего.

Здесь и объяснение смысла и значения новых национальных проектов, на которые в ближайшие годы будут направлены беспрецедентные для страны бюджетные (и не только) средства. Конечная цель — в улучшении уровня жизни и развитии экономики, причем уже в краткосрочной и среднесрочной перспективах. И решение сразу комплекса вопросов, связанных с поддержкой семей с детьми. С января 2020 года родители со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере прожиточного минимума (10–11 тыс. рублей). При этом, впервые с 1994 года, существенно увеличен размер пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет.

Стоит ли отдельно говорить о социальном эффекте данного решения, учитывая то, что такой подход позволит охватить до 70% всех российских семей? А именно эта категория сегодня находится в зоне риска низких доходов. Одно только это отвечает на возникающий временами вопрос относительно социальной ориентированности государства — по факту, оно не просто поддерживает существующий уровень социальных обязательств, но и берет на себя новые.

Говорили во время «прямой линии» и о доходах, и о здравоохранении, и об экологии, в том числе через призму «мусорных проблем», и о сельском хозяйстве. Поднимали темы коррупции, заработков менеджеров госкомпаний и дела Голунова. Не обошли стороной внешнюю политику, но ее объективно было немного.

Коснулись арестов за экономические преступления и возможности замены их на залог, домашний арест и подписку о невыезде. Обсудили «суверенный интернет»: что это такое и зачем он реально нужен, особенно на фоне информации о кибератаках со сторона США на нашу энергетическую систему и санкции в отношении Huawei — вряд ли кому-то захочется остаться без интернета, если за океаном вдруг решат «выключить рубильник».

И что интересно, по ряду вопросов, казалось бы, с очевидными уже ответами на них, президенту снова приходилось давать объяснения. Что, в свою очередь, говорит о еще одной функции, которую выполняет «прямая линия»: донесения корректной информации до широкой аудитории, которая не всегда получает ее на тех ресурсах и от тех источников, которыми пользуется в повседневной жизни.

Ну, и, пожалуй, главное — такое прямое общение раскрывает президента как человека. В этот раз с этой задачей на пять с плюсом справился вопрос, бывало ли ему стыдно, заданный уже в самом конце эфира.

Путин ответил. Да так, что до глубины души. Рассказав о том, как в начале 2000-х во время поездок по стране его встретила женщина преклонного возраста и передела записку. О том, как его помощники ее потеряли. И о том, как ему стыдно за это до сегодняшнего дня.

Наверняка, если хотя бы каждому второму российскому чиновнику было стыдно за то, что он не выполнил что-то обещанное людям, мы бы уже завтра проснулись в другой стране.

Автор — политолог

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

МРК "Орехово-Зуево" вошел в Севастопольскую бухту
МРК "Орехово-Зуево" вошел в Севастопольскую бухту

Завершив выполнение задач в Средиземном море, малый ракетный корабль Черноморского флота “Орехово-Зуево” вернулся в место постоянного базирования, сообщила пресс-служба флота …


Спасатели эвакуировали человека на пожаре в Крыму
Спасатели эвакуировали человека на пожаре в Крыму

Сотрудники МЧС эвакуировали человека из пожара в жилом одноэтажном доме в селе Приветное, сообщила пресс-служба ведомства по Республике Крым в …


Путин сказал, когда точно пойдут поезда по Крымскому мосту
Путин сказал, когда точно пойдут поезда по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» подтвердил, что железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России будет открыто …


Владимир Путин дважды прослезился в течение «Прямой линии»
Владимир Путин дважды прослезился в течение «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин с дрожью в голосе и слезами в глазах ответил сегодня в ходе “Прямой линии” на вопрос, бывает ли …


ПЦУ высказалась по поводу раскола украинской церкви
ПЦУ высказалась по поводу раскола украинской церкви

Собрание, проведенное в четверг, 20 июня, почетным патриархом Православной церкви Украины (ПЦУ) Филаретом, не может называться собором. Об этом говорится …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты