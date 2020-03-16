Здоровых людей призвали брать пример с порноактеров из-за коронавируса

16 марта 2020     25
Здоровых людей призвали брать пример с порноактеров из-за коронавируса

Режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли (Vex Ashley) призвала людей, которые хотят оставаться здоровыми во время пандемии коронавируса, брать пример с порноактеров. Эшли рассказала изданию Mashable, что сегодня мир может многому научиться у них.

«Когда твое тело — это твоя работа, ты заботишься о гигиене, чистоте и профилактике намного больше, чем обычный человек», — заявила порнорежиссер. По ее мнению, порноактеры намного лучше разбираются в тех вещах, о которых даже не задумываются люди, не взаимодействующие регулярно с чужими телесными жидкостями.

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Эшли добавила, что приостановила съемки одного из своих проектов из-за коронавируса. Так же поступили и в некоторых других студиях, так как для большинства порноактеров работа из дома не представляется возможной.

По словам Эшли, индустрия фильмов для взрослых может сильно пострадать из-за коронавируса. При этом секс-работники станут одной из самых уязвимых групп населения, потому что они не смогут рассчитывать на оплаченные больничные или субсидии от государства.

Ранее в марте сообщалось, что порносайт Pornhub обеспечил бесплатный доступ к премиум-контенту для жителей Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. В компании подчеркнули, что акция продлится минимум до 3 апреля, даты окончания введенного властями запрета на въезд в страну и выезд из нее.

Источник: Лента.Ру

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