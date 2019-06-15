Зеленский анонсировал инвестиции в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса будут вложены инвестиции. Об этом в субботу, 15 июня, сообщается на сайте главы государства.

«Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сообщил украинский лидер в ходе встречи с представителями бизнеса и молодежью в Мариуполе.

Президент также отметил, что в настоящее время идет работа над «реформаторскими» законопроектами, которые должны способствовать развитию малого и среднего бизнеса в стране.

«Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать», — заявил Зеленский. По его словам, главной целью реформ станет создание «государства в смартфоне», что позволит минимизировать общение предпринимателей с чиновниками.