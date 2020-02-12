Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

12 февраля 2020     8
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать программу по предоставлению украинского гражданства проживающей в Донбассе молодежи. Об этом глава государства сообщил во вторник, 11 февраля, в ходе совещания с представителями ряда министерств.

По словам Зеленского, эти меры призваны мотивировать молодежь получать украинское образование «и содействовать в устройстве дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной».

В частности рассматривается возможность обеспечить дистанционное обучение украинскому языку и истории Украины на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Меры по привлечению молодежи также включают увеличение количества вузов и бюджетных мест для жителей Донбасса, передает пресс-служба президента Украины.

Участники совещания, среди которых были представители министерства по делам временно оккупированных территорий, МВД, министерства образования, а также миграционной службы, договорились до 1 марта разработать конкретные предложения по реализации программы и представить их в ходе следующей встречи.

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак, заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Источник: Газета Известия

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