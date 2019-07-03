Зеленский вспомнил выражение «Моя хата с краю» про украинцев

3 июля 2019     23
Зеленский вспомнил выражение «Моя хата с краю» про украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил выражение «Моя хата с краю» в качестве примера стереотипов про равнодушных украинцев. Его слова с Конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто приводит «Интерфакс».

Глава государства заявил, что Киев не только сосредоточен на своих проблемах, но и готов вместе со всем миром присоединиться к решению глобальных проблем, таких как изменение климата, загрязнение океанов и другие.

«Есть такое выражение “Моя хата с краю”. И оно якобы характеризует украинцев. На самом деле, это миф, который не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул украинский лидер.

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