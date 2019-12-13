Зеленский высказался о возведении стены с Донбассом

13 декабря 2019     33
Зеленский высказался о возведении стены с Донбассом

Отделение неподконтрольных Киеву территорий Донбасса стеной является крайним вариантом, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1». Об этом пишет Интерфакс.

По его словам, лично для него возведение стены не является так называемым «планом Б». «Лично для меня — это план последней буквы. Я пока что очень не хотел бы, чтобы мы применяли этот план», — заявил украинский лидер. При этом он подтвердил, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины высказывались различные позиции об урегулировании конфликта и было утверждено пять планов реинтеграции Донбасса.

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00:00 — 3 декабря

Зеленский считает, что возведение стены будет означать, что на неподконтрольной Киеву территории будет уже не Украина а «что-то другое», «местность, где будут только боевики». Он отметил, что киевским властям нужно решать, как вернуть людей, их ментальность, их мышление, их понимание, что они украинцы. «У нас сейчас “живая стена”, гибнут люди, она у нас есть. Но для меня лично это не вариант», — сказал президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что снова пять лет ждать, стрелять и терять украинцев он и его команда не собираются. «Если будет “стена”, то это другое государство, которое мы никогда, вы понимаете, не признаем, никогда», — считает он. Он также считает, что если стена будет возведена, что Киеву «нужно будет создать все условия для украинцев», которые там проживают.

Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что если Россия не хочет договариваться с украинскими властями, то Киев построит стену, и «жизнь будет продолжаться». По его словам, Украина будет жить по сценарию замороженного конфликта.

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Источник: Лента.Ру

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