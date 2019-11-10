Зеленский захотел подогнать украинские новости под единый стандарт

9 ноября 2019     51
Зеленский захотел подогнать украинские новости под единый стандарт

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать до 31 декабря законопроект, содержащий требования и стандарты новостей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Соответствующий указ был обнародован 9 ноября. В тексте также говорится, что будут разработаны законопроекты, регулирующие деятельность медиа в стране и запрещающие физическим и юридическим лицам «страны-агрессора» владеть или финансировать медиа на Украине.

В августе глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проблема соблюдения свободы слова на Украине стала критической. «Причем она становится еще хуже, чем это было при предыдущем режиме [президента Петра] Порошенко», — подчеркнул он.

Глава политсовета партии добавил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский пытается зачистить информационное пространство и «оставить только те СМИ, которые будут угождать власти».

Источник: Лента.Ру

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