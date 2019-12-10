Зеленский заявил о контроле за прекращением огня вместе с Россией

10 декабря 2019     11
Зеленский заявил о контроле за прекращением огня вместе с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает как контролировать соглашение о прекращении огня в Донбассе. Прямую трансляцию итоговой пресс-конференции ведет на YouTube телеканал «NewsOne».

По его словам, подобное соглашение достигалось уже множество раз, однако постоянно срывалось.

Однако, украинский лидер подчеркнул, что украинская сторона серьезно относится к сегодняшнему соглашению о прекращении огня и вместе с Россией будет добиваться его исполнения.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

Источник: Лента.Ру

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