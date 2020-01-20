Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью газете The Time of Israel.

Зеленский напомнил, что у него состоялось встреча и несколько телефонных разговоров с российским коллегой.

«Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым важным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен заключенными», — рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, Путин понимает, что Украина является независимым государством, «самой большой страной в Европе».

9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров «нормандской четверки», в рамках которого прошла первая отдельная встреча Путина и Зеленского, продлившаяся 1 час 20 минут.

Российский лидер заявил, что переговоры прошли по-деловому. Зеленский отметил, что беседа завершилась «ничьей».

Позже эксперты назвали факт диалога президентов России и Украины выходом на «качественно новый уровень», а также предсказали улучшение отношений двух стран.

Источник: Газета Известия