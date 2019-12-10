Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»

10 декабря 2019     15
Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, почему он не готов называть Россию «агрессором». По его словам, для прекращения войны в Донбассе необходимо договариваться, а не «плевать в кого-то».

«Это как вопрос: «А вы будете говорить добрый вечер президенту России?», «А вы будете садиться с ним за стол?», «А жать руку?», «А стоять рядом, когда фотографируют?» Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина» во вторник, 10 декабря.

Глава государства отметил, что если украинская сторона действительно хочет что-то решить и вернуть своих людей, то важно найти корректный формат диалога.

Ранее в этот же день Зеленский рассказал о «козыре» президента России Владимира Путина на саммите в Париже. По мнению украинского лидера, акции протеста, которые прошли в Киеве и где его призывали «не сдавать национальных интересов», Путин использовал как аргумент в переговорах.

Путин итогами переговоров остался доволен, Зеленский заявил, что пока — ничья. Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через четыре месяца в Берлине.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского, продлившаяся почти полтора часа.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года ими были приняты Минские соглашения, которые прописывают необходимые шаги для урегулирования внутриукраинского конфликта. В частности, отвод сил и разоружение. Договоренности неоднократно нарушались.

Источник: Газета Известия

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