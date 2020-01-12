Зеленский заявил, что виновные в катастрофе Boeing «не отвертятся»

Украина и Иран договорились провести тщательное расследование катастрофы Boeing 737, чтобы никто из виновных в трагедии «не отвертелся», заявил 11 января украинский лидер Владимир Зеленский в ходе обращения к гражданам.

По его словам, в ходе телефонного разговора с иранским президентом Хасаном Роухани была достигнута договоренность о привлечении к ответственности всех виновных.

«Мы договорились, что никто не отвертится», – говорится в заявлении Зеленского, опубликованном на его сайте.

Кроме того, Тегеран и Киев будут вместе работать над расшифровкой черных ящиков, украинские специалисты продолжат участвовать в расследовании, а Тегеран выплатить компенсации семьям погибших.

«Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас эксперты пытаются собрать обломки самолета в единое целое», – указал он.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 176 человек, в основном граждане Ирана и Канады, а также британцы, украинцы, граждане Германии, Швеции и Афганистана.

Изначально в качестве причин аварии рассматривались техническая неисправность, теракт и попадание зенитной ракеты.

11 января Иран признал вину в том, что самолет был сбит, и принес извинения семьям погибших. В Тегеране отметили, что приняли Boeing за вражескую цель, так как ждали атаки США в ответ на обстрел военных баз в Ираке.

Источник: Газета Известия