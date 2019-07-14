Зеленский искупался с украинцами в Черном море

14 июля 2019     23
Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что появление президента удивило местных жителей. Сам Зеленский изъяснялся с одесситами на русском языке и, обсудив температуру воды, решил проверить лично.

«А Вы не боитесь? <…> холодная, 16,3 (градуса)», — обратилась к нему одна из отдыхающих.

Украинского лидера прохладная температура воды не смутила, и он окунулся с головой.

15 июня сообщалось, что Зеленский сбежал от украинцев в Мариуполе через работающие фонтаны.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Зеленский искупался с украинцами в Черном море
Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и …


Названы сроки введения санкций против Турции из-за российских С-400
Названы сроки введения санкций против Турции из-за российских С-400

США могут ввести санкции против Турции из-за закупки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 у России уже в конце следующей недели, …


Назван лучший фрукт для похудения летом
Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов. Специалисты отметили, что плоды груши низкокалорийны (всего …


Золото России в синхронном плавании и три победы Китая: итоги второго дня ЧМ по водным видам спорта
Золото России в синхронном плавании и три победы Китая: итоги второго дня ЧМ по водным видам спорта

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу разыграны первые медали. Российская синхронистка Светлана Колесниченко выиграла золото в …


На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба
На пути российских военных в Сирии взорвалась бомба

На пути патруля военной полиции Вооруженных сил России в Сирии взорвалась бомба. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты