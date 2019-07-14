Зеленский искупался с украинцами в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации. Видео с купанием Зеленского опубликовано на странице президентского офиса в Facebook.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что появление президента удивило местных жителей. Сам Зеленский изъяснялся с одесситами на русском языке и, обсудив температуру воды, решил проверить лично.

«А Вы не боитесь? <…> холодная, 16,3 (градуса)», — обратилась к нему одна из отдыхающих.

Украинского лидера прохладная температура воды не смутила, и он окунулся с головой.

15 июня сообщалось, что Зеленский сбежал от украинцев в Мариуполе через работающие фонтаны.

Источник: Газета Известия