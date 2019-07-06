Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом продолжение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его мнению, Трамп — единственный человек, который может повлиять на строительство «Северного потока-2». «Единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в США с президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины», — заявил Зеленский.