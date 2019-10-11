Зеленский назвал свои звонки Путину первыми шагами к урегулированию в Донбассе

Телефонные звонки президенту России Владимиру Путину, инициированные со стороны Киева, стали первым шагом на пути к замирению в Донбассе. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе своего пресс-марафона.

«Я позвонил президенту РФ Владимиру Путину, у нас произошел обмен. Все звонки совершал я, с меня корона не упадет и у меня ее, слава богу, нет. Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — цитирует Зеленского «РИА Новости».

По словам украинского лидера, все звонки совершал он, так как действительно хочет закончить войну в Донбассе. «Поэтому я считаю, что это с нашей стороны и были первые шаги навстречу», — приводит его слова RT.

Зеленский и Путин общались по телефону дважды — в июле и в начале сентября. Стороны обсуждали освобождение осужденных и задержанных лиц, пишет «Федеральное агентство новостей». В результате в обмен состоялся по схеме «35 на 35», напоминает НСН.

10 октября украинский лидер заявил, что публикация стенограммы его разговоров с российским лидером Владимиром Путиным не приведет к положительному результату, поэтому он не будет ее обнародовать.

11 октября Путин заявил в ходе заседания Совета глав государств СНГ, что Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований.

Так называемый пресс-марафон Владимира Зеленского в Киеве длился более 14 часов. Украинский лидер отвечал на вопросы на рынке Kyiv Food Market, сидя за столом, за который каждые 30 минут к президенту приглашали по 7–10 журналистов. Всего на мероприятие было аккредитовано более 300 представителей прессы, в том числе несколько российских СМИ. Трансляцию пресс-марафона вели украинские телеканалы.

Источник: Газета Известия