Зеленский назвал Трампа учителем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своего американского коллегу Дональда Трампа «учителем». Это следует из стенограммы их телефонного разговора, опубликованной 24 сентября на официальном сайте Белого дома.

В начале беседы Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах, назвав ее «фантастическим достижением».

Украинский лидер, в свою очередь, поблагодарил коллегу, заявив, что его победа произошла благодаря усердной работе. Он добавил, что у него есть все возможности учиться у Трампа. Зеленский поделился, что использовал знания и приемы американского президента, чтобы добиться успеха.

Украинский лидер поделился, что собирается формировать новое правительство, в новом формате. «Вы великий учитель для нас в этом», — сообщил Зеленский Трампу.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление в обмен на предоставление Киеву военной и финансовой помощи.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. Американский лидер согласился опубликовать стенограмму, заявив, что это был дружеский и уместный звонок.

Источник: Газета Известия