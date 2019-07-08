Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

8 июля 2019     15
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский допустил снятие экономической блокады с Донбасса. Условием для этого глава государства назвал возвращение предприятий юго-востока Украины под контроль Киева.

«Всё в ближайшее время можно вернуть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — заявил он на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС. Об этом сообщает в понедельник, 8 июля, «РИА Новости».

Зеленский выразил надежду, что конфликт на юго-востоке страны завершится в течение года, а также подчеркнул, что сделать это возможно исключительно с помощью дипломатии.

Ранее в июле президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, отметил, что указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса противоречит Минским соглашениям, пишет «Газета.ру».

В июне представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическую блокаду региона Киев снимет только после возвращения контроля над активами.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона не приняли новую власть и заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим Киев начал военную операцию, направленную против самопровозглашенных республик Донбасса.

В 2014 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал указ, который вводил социально-экономическую блокаду Донбасса. Киев прекратил бюджетные выплаты, банковское обслуживание и пассажирские перевозки по железной дороге на неподконтрольной ему территории региона.

В 2016 году украинские националисты объявили о транспортной блокаде Донбасса. В марте следующего года их действия были поддержаны и легализованы решением совета нацбезопасности Украины.

Источник: Газета Известия

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