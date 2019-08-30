Зеленский назначил Руслана Рябошапку генпрокурором Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Рябошапку генеральным прокурором страны. Об этом говорится в указе, размещенным на сайте главы государства.

Рябошапка до последнего времени занимал должность заместителя главы офиса президента Украины. Выступая перед голосованием, он заявил, что первым направлением своей деятельности считает «перезагрузку и обновление системы».

29 августа Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора страны по представлению главы государства Владимира Зеленского.

Ранее в тот же день пресс-секретарь бывшего генпрокурора Лариса Сарган заявила, что Луценко написал заявление об отставке с поста на имя президента страны.

Луценко говорил о намерении покинуть пост в начале августа — написать заявление он обещал с началом работы Верховной рады девятого созыва, которая приняла присягу ранее 29 августа. После отставки он планировал заняться здоровьем, сообщает «Новое время».

Кроме того, Зеленский неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко, однако рада предыдущего созыва отказывалась утверждать его отставку.

Источник: Газета Известия