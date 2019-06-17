Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

Шоу Владимира Зеленского продолжается. Похоже, отставному комедианту действительно не до проблем простых украинцев. Он регулярно избегает всяческого общения с людьми.

На этот раз Зеленский прямо-таки был вынужден убежать от толпы в фонтан. Инцидент произошел во время его визита в Мариуполь.

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После выступления перед публикой на Театральной площади, Зеленский попытался пройти к автомобилю. Однако путь ему преградила толпа.

В результате, отставной шоумен в сопровождении охраны ринулся к машине, прямо через фонтан.