Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

Шоу Владимира Зеленского продолжается. Похоже, отставному комедианту действительно не до проблем простых украинцев. Он регулярно избегает всяческого общения с людьми.
На этот раз Зеленский прямо-таки был вынужден убежать от толпы в фонтан. Инцидент произошел во время его визита в Мариуполь.
После выступления перед публикой на Театральной площади, Зеленский попытался пройти к автомобилю. Однако путь ему преградила толпа.
В результате, отставной шоумен в сопровождении охраны ринулся к машине, прямо через фонтан.
Украинцы негативно отреагировали на поступок гаранта Украины. Пользователи соцсети отчитали Владимира Зеленского за нежелание говорить с народом и бездействие по многим вопросам.
Вероятно, что в ближайшее время Зеленский продолжит веселить украинцев. Однако ситуация в стране будет с каждым днем усугубляться. Пока он только отшучивается, делает громкие заявления и паясничает.
Не удивительно, если те 72% граждан, которые его выбрали, изменят свои взгляды уже в ближайшее время. Люди хотели получить настоящего президента, а им подсунули клоуна.
Источник: Портал Информер