Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

17 июня 2019     49
Зеленский на Донбассе шутил и прыгал в фонтаны

Шоу Владимира Зеленского продолжается. Похоже, отставному комедианту действительно не до проблем простых украинцев. Он регулярно избегает всяческого общения с людьми.

На этот раз Зеленский прямо-таки был вынужден убежать от толпы в фонтан. Инцидент произошел во время его визита в Мариуполь.

После выступления перед публикой на Театральной площади, Зеленский попытался пройти к автомобилю. Однако путь ему преградила толпа. 

В результате, отставной шоумен в сопровождении охраны ринулся к машине, прямо через фонтан.

Украинцы негативно отреагировали на поступок гаранта Украины. Пользователи соцсети отчитали Владимира Зеленского за нежелание говорить с народом и бездействие по многим вопросам.

Вероятно, что в ближайшее время Зеленский продолжит веселить украинцев. Однако ситуация в стране будет с каждым днем усугубляться. Пока он только отшучивается, делает громкие заявления и паясничает.

Не удивительно, если те 72% граждан, которые его выбрали, изменят свои взгляды уже в ближайшее время. Люди хотели получить настоящего президента, а им подсунули клоуна.

Источник: Портал Информер

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